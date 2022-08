Serie A: Cremonese beffata dalla Fiorentina

NICOLA ZUCCARO - Dopo Lecce e Monza, esordio negativo anche per la Cremonese, quale terza matricola del campionato di Serie A 2022-23. La compagine lombarda esce sconfitta dal Franchi di Firenze per il beffardo 3-2 subìto dalla Fiorentina e provocato da un'incredibile papera del portiere Radu. Al 95', l'estremo difensore grigiorosso spingendo nella sua porta il cross del viola Mandragora, vanifica il 2-2 che avrebbe potuto decidere l'incontro disputatosi alle 18.30 di domenica 14 agosto 2022 e valido per la prima giornata del primo torneo nazionale.