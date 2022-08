Nicole Pentrelli è Miss Cinema Puglia

Il titolo è stato assegnato nella 5^ Finale Regionale di Miss Italia tenutasi a Bisceglie

BISCEGLIE (BT) - Venerdì 12 agosto, presso il Teatro Mediterraneo di Bisceglie, si è tenuta la Finale Regionale di Miss Italia Cinema per nominare la quinta miss prefinalista nazionale del concorso più blasonato del mondo giunto alla 83^ edizione.Il titolo di Miss Cinema Puglia è andato a Nicole Pentrelli, 21 anni di Toritto, che frequenta l’Accademia di Belle Arti con indirizzo “cinema e fotografia”.Nicole ha ricevuto in regalo un bellissimo gioiello Miluna, oltre ad aver indossato la corona da reginetta posta sul suo capo da Zeudi Di Palma, Miss Italia in carica, assieme a Nancy dell’Olio, Ambasciatrice di Puglia, che ha presieduto la giuria composta da: Gianni Naglieri, Assessore all’Ambiente, al Marketing territoriale e al Turismo del Comune di Bisceglie; Riccardo Di Matteo, Console Onorario della Repubblica Ceca; Eleonora Pieroni, attrice e top model; Agostino Picicco, scrittore, giornalista, responsabile della comunicazione per l’Università Cattolica di Milano; Cristina Palmiotto, medico; Pina Catino del Club Unesco di Bisceglie; gli imprenditori Giusy Dente, Felice Gemiti e Vito Manzari.A presentare le trentasette miss in gara, Serena Sguera, volto noto di Teleregione e padrona di casa del salotto Casa Serena, e Christian Binetti, tra le altre cose presentatore del programma Palcoscenico Miss Italia Puglia, in onda sulla stessa emittente, che da sempre vicino a tematiche sociali porta sul palco un apprezzatissimo monologo contro la violenza sulle donne.Ad allietare la serata, la portentosa voce del tenore Luigi Cutrone e le esilaranti incursioni comiche di Giuseppe Guida.L’evento è stato organizzato dalla esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi e patrocinato dal Comune di Bisceglie, adagiato con la sua prestigiosa bandiera blu sul mar Adriatico e che può vantare un litorale affascinante ed un ricco patrimonio storico e architettonico.La bellezza delle miss è stata impreziosita da Lena Petrucelli Hair Stylist, punto di riferimento a Bisceglie e nel territorio per qualità e professionalità.Si ringrazia per la preziosa collaborazione: LILT Lega Italiana Lotta Tumori sez Bat Pres. Michele Ciniero, Roma Immobiliare di Francesco Minervini, Decaro Caffè, Zingrillo.com Arreda il tuo business.