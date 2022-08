via Juventus fb





Sul finale di ripresa c'è gloria anche per Milik che, servito da Miretti, al 92' firma il definitivo 2-0. La Juventus dopo due pareggi consecutivi torna alla vittoria con un buon Spezia e può preparare al meglio la trasferta al Franchi contro la Fiorentina.

Finisce 2-0 per la Juventus la sfida contro lo Spezia, con eroi della serata Vhlaovic e Milik. A portare in vantaggio gli uomini di Allegri ci pensa l'attaccante serbo al 9' che da punizione inventa una traiettoria su cui Dragowski non può arrivarci.