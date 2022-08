FRANCESCO LOIACONO - Nella prima giornata di Serie A l ' Inter vince 2-1 al " Via del Mare" col Lecce. Nel primo tempo al 2' i nerazzurri passano in vantaggio con Lukaku di testa su cross di Di Marco. Al 10' Calhanoglu dell' Inter va vicino al gol. Al 16' Ceesay dei salentini non concretizza una buona occasione.

Nel secondo tempo al 3' il Lecce pareggia con Ceesay con una conclusione di sinistro. Al 96 ' l' Inter realizza la rete decisiva con Dumfries di petto.