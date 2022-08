Serie A: Milan cala il poker

PIERO CHIMENTI - Il Milan, campione d'Italia, debutta nella nuova stagione con una nuova vittoria per 4-2 contro l'Udinese al San Siro davanti al proprio turno. Gli uomini di Pioli, partono male trovandosi già al 2' in svantaggio con Bacao che su calcio d'angolo di Deulofeu batte di testa Maignan.

Al Diavolo bastano 10 minuti per ribaltare il match, prima con Theo Hernandez che su rigore, per fallo di Sappy su Calabria, batte Silvestri per il momentaneo pareggio che dura appena un paio di minuti, quando Rebic di piatto firma il 2-1. Sul finale di tempo, i friulani trovano il pareggio con Masina che servito da Pereyra di testa batte Maignan.

Nella ripresa a firmare il sorpasso rossonero è Diaz che, ad inizio di tempo, approfitta del pasticcio Masina e Perez infilza Silvestri per il 3-2. Al 68' il Diavolo cala il poker con Rebic che servito da Diaz firma il 4-2 che suggella la prima vittoria del Milan.