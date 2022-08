LIZZANELLO (LE) - Attimi di paura ieri sera a Lizzanello, nel leccese, dove un uomo, a bordo di un monopattino e con il volto coperto dal cappuccio di una felpa, ha sparato alcuni colpi di pistola contro una Fiat Punto parcheggiata in via Gorizia, per poi fuggire.Non si registrano feriti.I militari dell'Arma ora stanno cercando il responsabile dell'intimidazione e hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona ed eseguito alcuni rilievi. L'auto presa di mira è intestata ad un uomo su cui sono in corso approfondimenti investigativi da parte dei militari della stazione di Lizzanello e della sezione operativa di Lecce.