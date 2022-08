Taiwan: "Caccia e navi cinesi hanno attraversato la linea mediana dello Stretto"

TAIPEI - Proseguono le maxi esercitazioni militari cinesi attorno all'lsola. Intanto, Pechino sanziona la speaker della Camera Usa Pelosi e convoca l'ambasciatore giapponese. Sui fatti degli ultimi giorni, prende posizione anche il ministro degli Esteri russo Lavrov."La visita della presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, a Taiwan deriva dal desiderio di Washington di dimostrare la propria impunità", ha detto Lavrov, spiegando di non poter "dire quale sia stata la motivazione degli americani, ma non ci sono dubbi che rifletta la stessa linea di cui stiamo parlando per quanto riguarda la situazione ucraina", ha affermato.