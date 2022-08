Il Cnr: "A oggi il 2022 è l'anno più caldo di sempre"

ROMA - Le rilevazioni arrivano dal Consiglio nazionale delle ricerche: luglio ha fatto registrare un +2,26 gradi sopra la media italiana dal 1800. La Coldiretti commenta i dati: "La siccità porta cali produttivi del 45% nelle campagne, a rischio anche la vendemmia"."Siamo di fronte – spiega la Coldiretti – a un impatto devastante della siccità e delle alte temperature con danni all’agricoltura che superano i 6 miliardi di euro, pari al 10% della produzione nazionale. Le campagne italiane sono allo stremo con cali produttivi del 45% per il mais e i foraggi che servono all’alimentazione degli animali, del 20% per il latte nelle stalle, del 30% per il frumento duro per la pasta di oltre 1/5 delle produzione di frumento tenero, del 30% del riso, meno 15% frutta ustionata da temperature di 40 gradi, meno 20% cozze e vongole uccise dalla mancanza di ricambio idrico nel Delta del Po, dove – evidenzia la Coldiretti – si allargano le zone di “acqua morta”, assalti di insetti e cavallette con decine di migliaia di ettari devastati.