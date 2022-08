Tenute Bianchino, un territorio ricco di storia e di cultura

Innovazione ed esperienza. Le terre del Falerno, con le loro straordinarie attitudini viticole, ospitano i vitigni autoctoni delle Tenute Bianchino luogo in cui, grazie alla costante ricerca dell’eccellenza, si realizza il sogno della famiglia Bianchino: produrre vini di qualità con profumi e sapori della propria terra.









Una realtà nata grazie al coraggio e alla intraprendenza della giovane Concetta Bianchino, già titolare dell’Azienda Agricola Casetta Rossa – attiva nel campo della coltivazione di frutta e ortaggi – che per amore del proprio territorio, decise di ampliare la produzione impiantando vigneti autoctoni per la produzione di vino Falerno nelle terre verdeggianti tra i comuni di Falciano del Massico e Mondragone. A fianco di Concetta, il marito Armando La Resta, responsabile della cantina.





Qual è il vostro obiettivo?

Il cuore di Tenute Bianchino è la ricerca dell’eccellenza. Ogni giorno un team di esperti si dedica alla cura di ogni dettaglio della produzione: è così che ogni vino ha un’anima diversa, con sfumature, profumi e sapori sempre nuovi. Vogliamo essere un punto di riferimento della cultura e dell’eccellenza del vino campano. Il nostro obiettivo è valorizzare le ricchezze del nostro territorio, producendo vini con caratteristiche, profumi e sapori unici. Siamo legati in maniera indissolubile al nostro territorio e per questo la nostra mission è produrre vini genuini e di alta qualità. Intendiamo così interpretare e valorizzare le nostre risorse, attraverso il connubio tra innovazione e tradizione.





Tra i vostri vini qual è il più apprezzato e richiesto?

Al momento sono i due Falerno Rosso ossia Bacco e Teseo i più quotati, ma negli anni si è sempre creata una rotazione tra i vini che li ha visti prevalere tutti sugli altri in momenti diversi.









Siete stati premiati al Wine Label Awards a Milano. Un grande traguardo. I vostri prossimi obiettivi?

Un grandissimo traguardo e un enorme soddisfazione. Vedere come tutti i nostri followers si siano prodigati affinché raggiungessimo quanti più utenti possibile per poi vincere il premio, è stata una grandissima emozione. Inoltre, ciò ci ha portati ad entrare a far parte della piattaforma stessa per essere conosciuti e riconosciuti a livello nazionale. I nostri prossimi obiettivi, sicuramente ingrandire la nostra rete commerciale sia in Italia che all'estero e ampliare e completare la gamma.