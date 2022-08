Addio a Olivia Newton-John: la star di "Grease" aveva 73 anni

Si è spenta all'età di 73 anni l'attrice Olivia Newton, dopo aver combattuto per anni contro un cancro al seno. La notizia arriva dal marito, John Easterling, in una nota sottolineando che l'artista è deceduta "serenamente nella suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici". Non dimenticheremo mai la bellissima Sandy in "Grease" , accanto a John Travolta.