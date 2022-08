Trani, controlli Cc del fine settimana della movida

TRANI (BT) - Nell’ultimo fine settimana di luglio i Carabinieri di Trani hanno garantito costante presenza e vigilanza nelle ore serali e notturne di venerdì, sabato e domenica, nei luoghi più affollati della “movida” estiva del fine settimana.Visto il grande afflusso sulle zone del lungomare tranese e nei pressi dei locali notturni maggiormente frequentati da ragazzi, i Militari della Compagnia di Trani, come costantemente assicurato già nei precedenti week-end, hanno organizzato plurimi servizi straordinari di controllo del territorio, volti ad assicurare uno svolgimento tranquillo ed ordinato delle serate nel centro abitato – peraltro interessato dalla festa patronale di San Nicola il pellegrino – e a scongiurare fenomeni vari di turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica.Con l’impiego di pattuglie congiunte della Stazione di Trani e delle Squadre di Intervento Operativo dell’XI Reggimento Carabinieri “Puglia”, istituite proprio per il supporto all’Arma Territoriale per le esigenze in argomento, l’Arma di Trani ha provveduto a sorvegliare la movida in particolare nell’area portuale e sul lungomare a sud, zone in cui si sono riversate centinaia di persone, concentratesi negli esercizi pubblici, nel parco giochi, nelle aree pedonali e nei luoghi interessati dalla festività del Santo Patrono, senza dimenticare i locali serali e notturni del divertimento.Sotto la guida ed il coordinamento del Comandante della locale Stazione, i Carabinieri impiegati nelle serate del weekend scorso, per un totale complessivo di 20 Militari e 10 mezzi, hanno messo in atto dei servizi straordinari di controllo del territorio, dedicandosi in particolare all’identificazione dei soggetti presenti ed al controllo sistematico degli esercizi pubblici, attività per la quale l’Arma Territoriale locale ha fornito supporto ai Militari specializzati dei Nuclei di Bari: Nucleo Ispettorato del Lavoro e Nucleo Antisofisticazioni e Sanità.Nello specifico i Carabinieri hanno proceduto all’identificazione di 71 persone e di 32 autovetture, per poi dedicarsi al controllo di 2 locali pubblici di ritrovo nel settore della ristorazione del divertimento, dove i due Reparti specializzati dell’Arma, che operano esclusivamente nelle specifiche competenze, hanno adottato provvedimenti amministrativi, con relative sanzioni per un totale complessivo di euro 5.800.