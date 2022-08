Trinitapoli: grande successo delle poesie sotto le stelle, emozioni in versi e musica

MICHELE MININNI - In una piacevolissima serata d’estate, sul sagrato del Santuario della Beata Vergine Maria di Loreto è calato il sipario sulla bellissima ed emozionante edizione delle “Poesie sotto le Stelle” a Trinitapoli.

Un evento organizzato dalla stessa parrocchia grazie al parroco Mons. Giuseppe Pavone ed al Vicario Don Nicola Grosso coordinati da Peppino Beltotto.Sono state decantate poesie in vernacolo ed in lingua italiana,un mixage di declamazioni di versi di diversi autori locali quali Grazia Stella Elia, Francesco Labianca, Peppino Lupo e Francesco Fiorillo recitati in maniera suggestiva da interpreti della Parrocchia come Michele Cafagna, Anna Grazia Di Biase, Giuseppe Beltotto e Maria Piazzolla.

La serata è stata circondata da intermezzi musicali degli anni 70-80 dal gruppo musicale Vintage composto da Ruggiero Serafini, Stefano Monterisi, Daniele Monterisi, Giovanni Paolo Andriano e dai vocal Matteo Muriglio, Urbano e Nicola Lopizzo.La serata è stata presentata dal parroco Mons. Giuseppe Pavone, presente la Commissaria straordinaria del Comune di Trinitapoli la dott.ssa Giuseppina Ferri in compagnia della Comandante della Polizia Locale Giuliana Veneziano.