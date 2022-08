Sangiovanni e Batistuta: due grandi acquisti per la Partita del Cuore

MONZA - Per la Partita del Cuore 2022, in programma per il prossimo 7 settembre all’U-Power Stadium di Monza, scenderanno in campo anche Sangiovanni e Gabriel Batistuta. Sangiovanni, artista pluri disco di platino, all'esordio assoluto con la Nazionale Cantanti. Il campione argentino torna invece in campo per la solidarietà dopo la doppietta al Franchi di Firenze nella Partita del Cuore 2014 e ricostituisce con Francesco Totti la coppia che portò la Roma allo scudetto del 2001.

La prevendita dell'evento è sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita VivaTicket di tutta Italia.

I biglietti di curva nord e sud al prezzo di 5 Euro, quelli di tribuna est a 10 Euro e tribuna ovest a 15 Euro. Per i biglietti venduti in prevendita potrebbe essere aggiunto un costo di transazione e gestione sistema. I biglietti riservati ai diversamente abili e ai loro accompagnatori saranno invece gratuiti: per tutte le informazioni e prenotazioni degli stessi scrivere all’indirizzo email biglietti@cooplameridiana.it.

I nomi già confermati sono quelli di Gianni Morandi, Francesco Totti, Enrico Ruggeri, Rkomi, Alessandro Cattelan, che scenderanno in campo insieme a Bugo, Leonardo, Fabio Aru, Gianni Bugno, Marco Melandri, Moreno, Marco Simone e Dj Ringo.

Il ricavato della Partita del Cuore, frutto della vendita dei 16mila biglietti disponibili e dell’sms solidale 45527, sarà a sostegno delle persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e in favore dei bambini del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”.

L’hashtag per l’evento di quest’anno sarà: #partitadelcuore2022.