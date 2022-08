Virus West Nile: aumentano i casi in Italia

ROMA - L'Istituto superiore di sanità ha reso noto che continua l'incremento del numero di persone che hanno contratto l'infezione nel nostro Paese e che ci sono stati dieci decessi.Secondo l'Istituto casi di infezione umana sono saliti a 144 (erano 94 nell'ultimo bollettino). I decessi finora segnalati sono 10: sei in Veneto, due in Piemonte, uno in Lombardia e uno in Emilia-Romagna. "La sorveglianza veterinaria attuata su cavalli, zanzare, uccelli stanziali e selvatici ha confermato la circolazione del WNV in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna.Le analisi molecolari eseguite hanno identificato la circolazione del WNV Lineage 1 e Lineage 2. Sono in corso di conferma positività in provincia di: Como, Torino, Rimini, Vercelli e Forlì-Cesena", ha fatto sapere l'Iss.