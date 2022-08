'Wiki Loves Puglia': domani la presentazione della nuova edizione del concorso fotografico per la valorizzazione del patrimonio culturale pugliese

BARI - Domani, mercoledì 31 agosto, alle ore 10.30, nella sala giunta di Palazzo di Città, alla presenza dell’assessora alle Culture del Comune di Bari, si terrà la presentazione della nuova edizione di Wiki loves Puglia, l'edizione pugliese di Wiki loves Monuments, il più grande concorso fotografico del mondo organizzato da Wikimedia Italia che favorisce la documentazione, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale italiano, aiutando ad arricchire il grande archivio fotografico libero collegato a Wikipedia.Wiki loves Puglia è organizzato da Wikimedia Italia insieme all’associazione cinefotografica Kaleidos Club di Bari e alla delegazione regionale FIAF Puglia, con il contributo di Banca Popolare Pugliese e il patrocinio dell’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione e della Regione Puglia.All’incontro con la stampa parteciperanno il coordinatore regionale per la Puglia di Wikimedia Italia Ferdinando Traversa, la presidente dell’associazione Kaleidos e delegata regionale della FIAF Puglia Tiziana Rizzi, Gino Lorenzelli per Pugliapromozione e la consigliera delegata alla Cultura della Città metropolitana.Wiki loves Puglia si inserisce in un contesto internazionale: le edizioni nazionali e locali di Wiki Loves Monuments sono promosse contemporaneamente dal 1º al 30 settembre in diversi Paesi del mondo. Nel 2012 il concorso è entrato nel guinness dei primati come più grande concorso fotografico al mondo, con più di 130.000 fotografie caricate ogni anno.I dettagli del concorso, che prevede anche una mostra itinerante e passeggiate fotografiche in giro per la Puglia, saranno illustrati nel corso della conferenza.