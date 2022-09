50° anniversario Lord Byron College: in visita a Palazzo di Città una delegazione della città di Westminster

BARI - È stata ricevuta questo pomeriggio dal sindaco, a Palazzo di Città, una delegazione di Westminster City Council in visita nella Città di Bari in occasione dei festeggiamenti per il 50° anniversario della scuola Lord Byron College.A comporre la delegazione Lord Mayor Hama Taouzzale, sindaco di Westminster, Aicha Less, capo di gabinetto del sindaco di Westminster, Peter John CBE, magnifico Rettore della West London University accompagnati da John Credico e Andrew Paolillo, direttori del Lord Byron College e da Patricia Stewart, public relations officer della Lord Byron College a Westminster.Nel corso della visita il sindaco ha consegnato una targa di riconoscimento a John Credico e Andrew Paolillo con questa motivazione:A John Credico e Andrew Paolillo, pionieri dell’insegnamento della lingua inglese nella città di Bari, per aver dato vita a una delle realtà più longeve e qualificate del nostro territorio.Se la Lord Byron da cinquant’anni è sinonimo di eccellenza e ha potuto formare diverse generazioni di baresi alla comprensione e all’uso della lingua inglese, è grazie all’intuizione e alla professionalità di Credico e Paolillo, che in tempi non sospetti hanno scelto di investire nel capoluogo pugliese per promuovere la conoscenza della cultura britannica, proiettando così la nostra città in una dimensione internazionale. La città di Bari con affetto e gratitudine.