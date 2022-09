Basket, Happy Casa Brindisi: Burnell e Dixon infortunati

via Happy Casa fb





Probabilmente resteranno qualche giorno a riposo. Il tecnico Frank Vitucci punta molto su di loro. Burnell è molto bravo nelle conclusioni da tre punti. Dixon è efficace sotto canestro e in fase difensiva. Dovrebbero riuscire a recuperare per l’ inizio del torneo di A/1 di basket maschile previsto per il 2 Ottobre.

Nell’ Happy Casa Brindisi si sono infortunati gli americani Jason Burnell e Dikembe Dixon. Il primo ha riportato una contusione alla tibia. Il secondo una contrattura muscolare. Non dovrebbe però trattarsi di niente di preoccupante. Burnell e Dixon saranno monitorati ogni giorno dai medici dello staff della squadra pugliesi.