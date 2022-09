79° anniversario della difesa del porto di Bari: il programma delle cerimonie

BARI - Domani, venerdì 9 settembre, la Città di Bari, l’ANPI (Associazione nazionale partigiani d’Italia), l’ANNPIA (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti) Bari, la CGIL Camera del Lavoro di Bari, il Coordinamento Antifascista e l’ARCI Bari ricorderanno il 79° anniversario della difesa del porto dall’attacco delle truppe naziste.Il 9 settembre del 1943 la nostra città contribuì infatti in maniera determinante alla lotta di Liberazione nazionale: un gruppo di civili - composto da donne, uomini, persino ragazzi, tra cui Michele Romito - si affiancarono spontaneamente alle truppe del generale Nicola Bellomo e difesero con coraggio la città vecchia e il porto da un attacco dell’esercito nazista, proteggendo così un presidio strategico per gli esiti della seconda Guerra mondiale.La cerimonia avrà luogo domani, alle ore 9.30, con la deposizione di una corona d’alloro da parte del sindaco presso il Palazzo della vecchia Dogana nel porto.A seguire, le celebrazioni proseguiranno sulla muraglia, in largo Maurogiovanni, dov’è installata la pietra d’inciampo che ricorda il contributo del giovanissimo Michele Romito e dei cittadini di Bari vecchia, nonché dei militari guidati dal generale Bellomo, alla lotta di Liberazione. Interverrà l’assessora comunale alle Politiche educative e giovanili.Ancora, a cura del Coordinamento antifascista, alle ore 10.45 sarà reso omaggio ai caduti di via Niccolò dell’Arca presso il monumento celebrativo in piazza Umberto, nel corso di una cerimonia alla quale parteciperà il vicesindaco, mentre alle ore 11.30, nel Palazzo ex Poste in piazza Cesare Battisti, si svolgerà un omaggio alla resistenza dei postelgrafonici, cui interverrà l’assessora comunale alle Culture.Infine, l’Associazione Bersaglieri Bari renderà onore ai caduti del 9 settembre 1943 nel corso di una cerimonia in programma alle ore 10.30 nei giardini della Camera di Commercio, al cospetto del monumento dedicato al LI Battaglione Bersaglieri A.U.C. alla presenza del presidente dell’associazione Nicola Rigante e del vicesindaco di Bari.Per consentire lo svolgersi delle celebrazioni in programma, la Polizia Locale, con apposita ordinanza, ha previsto alcune limitazioni al transito e alla sosta che di seguito si riportano:Il giorno 9 settembre 2022• dalle ore 05.00 alle ore 12.00 e, comunque, sino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul corso sen. A. De Tullio, lato mare, per un tratto di mt. 20 circa, antistante il palazzo della Vecchia Dogana.• dalle ore 05.00 alle ore 12.30, e comunque fino al termine della manifestazione, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti vie e piazze:via Fiorese, ambo i lati;corso Cavour, carreggiata con senso di marcia verso piazzale IV Novembre, lato sinistro di marcia, nel tratto compreso tra i prolungamenti di via Fiorese e di piazza Eroi del Mare;prolungamento della via Fiorese, ambo i lati del tratto compreso tra i due sensi di marcia di corso Cavour adiacente ai giardini;• dalle ore 09,00 alle ore 12,30, e comunque limitatamente alla durata della manifestazione, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO”sulle seguenti vie e piazze:via Fiorese;corso Cavour, tratto compreso tra via Cognetti e piazzale IV Novembre, in direzione di marcia verso quest’ultimo.