A Bari Simposio internazionale sulle malattie allergiche e infiammatorie della pelle

- Si svolgerà a Bari il 13 e 14 ottobre presso la Camera di Commercio, Corso Cavour 2, il 2° Simposio Internazionale sulle Malattie Allergiche e Infiammatorie della Pelle (International Symposium on Allergological and Inflammatory Skin Disease), organizzato dall’Università degli Studi di Bari (Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana) e l’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari. Presidenti dell’evento: Donald Belsito (New York), Magnus Bruze (Lund), Raffaele Filotico (Bari) e Caterina Foti (Direttore della Clinica Dermatologica dell’Università di Bari).L’incontro si svolgerà in 7 sessioni che tratteranno argomenti come Dermatite atopica, Malattie infiammatorie della pelle, Orticaria e reazioni avverse al farmaco, Psoriasi, Dermatite da contatto, Terapie e metodiche diagnostiche innovative. Vi saranno inoltre sessioni dedicate a casi clinici aneddotici.Le sessioni saranno presiedute da Anna Belloni (Padova), Silvia Ferrucci (Milano), Caterina Foti (Bari), Cataldo Patruno (Catanzaro), Maurizio Congedo (Lecce), Gabriella Fabbrocini (Napoli), Suzana Ljubojevic (Zagabria), Eustachio Nettis (Bari), Luca Stingeni (Perugia), Carmen Silvia Fiorella (Barletta), Francesco Loconsole (Bari), Angelo Valerio Marzano (Milano), Giuseppe Micali (Catania), Donald Belsito (New York), Magnus Bruze (Lund), Monica Corazza (Ferrara), Gino Antonio Vena (Bari), Klaus Ejner Andersen (Odense), Giovanni Angelini (Bari), Fabio Ayala (Napoli), Lucia Brambilla (Milano), Pieter Jan Coenraads (Groningen), Danilo Di Bona (Bari), Alberico Motolese (Reggio Emilia), Luigi Vimercati (Bari), Giorgio Assennato (Bari), Gianfranco Calogiuri (Lecce), Raffaele Filotico (Bari), Cecilia Svedman (Malmö), Annarita Antelmi (Malmö), Anne Maria Api (Woodcliff Lake), Stefania Guida (Bari), Roberta Lovreglio (Bari), Carlo marino (Salerno). Numerosi anche i relatori italiani e stranieri.La segreteria scientifica è affidata ad Annarita Antelmi, Aurora De Marco e Paolo Romita.Ai partecipanti all’evento sono garantiti 12 crediti ECM.Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Centro Italiano Congressi (CIC), viale Escrivà, 28 – 70124 Bari – tel. 080.5043737 – fax 080.5043736 – e-mail info@cicsud.it – www.cicsud.it.