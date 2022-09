A Latiano appuntamento con la Fera 2022

LATIANO (BR) - Prosegue fino a domenica 2 ottobre il calendario degli appuntamenti con la Fera, dal 1866, saluta l’inizio dell’autunno mettendo in mostra il meglio proveniente dal territorio coniugando cultura, modernità e tradizione. - Prosegue fino a domenica 2 ottobre il calendario degli appuntamenti con la Fera, dal 1866, saluta l’inizio dell’autunno mettendo in mostra il meglio proveniente dal territorio coniugando cultura, modernità e tradizione.





Martedì 27 settembre: dalle 16:00 alle 19:00, presso il Centro Polivalente Graziano Zizzi, "Mani in Pasta", laboratorio culinario per la preparazione di: Orecchiette della tradizione pugliese e Msaman, Chabakia della tradizione marocchina. Alle 19:00 a Palazzo Imperiali, convegno di urbanistica dal titolo "Come il Piano Casa promuove la qualità degli insediamenti, dell’ambiente e rende riconoscibili le nostre tradizioni".





Mercoledì 28 settembre, presso i Giardini Pubblici, "Bambini In Fiera" con alle 17:00: ApeCar viaggiante e i giochi da tavolo; alle 18:00 Gioco dell’Oca Umano; alle 19:00 Teatro dei burattini con lo spettacolo "Lu Scazzuamureddhu innamorato".





Il calendario degli appuntamenti de La Fera è a cura dall’Amministrazione Comunale di Latiano - Assessorato alle Attività Produttive con il patrocinio della Regione Puglia in collaborazione con la Pro Loco, diverse associazioni della città e con la media partnership di Idea Radio.