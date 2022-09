Abusi su 15enne: arrestata coppia di uomini nel leccese

LECCE - Due uomini di 42 e 48 anni, sposati con rito civile, sono stati arrestati con l'accusa di aver abusato di un 15enne disabile, figlio di loro amici. La coppia, residente nel leccese, è stata posta ai domiciliari con uso del braccialetto elettronico. Le accuse sono di violenza sessuale aggravata e privata.I due coniugi erano amici di famiglia e uno dei due, secondo quanto appreso dal quotidiano La Repubblica, si era prodigato nell’aiutare il ragazzo in difficoltà nell’apprendimento scolastico. Le lezioni si sarebbero svolte senza problemi fino a quando il minore, messo alle strette, avrebbe confessato ad un'amica di infanzia che quanto raccontato sarebbe accaduto diverse volte.In particolare sarebbe uno l'episodio di violenze raccontato dal ragazzo, in occasione di un invito a pranzo dalla coppia. Una volta giunto in casa, avrebbe trovato uno dei due nudo e spinto nell’appartamento è stato prima oggetto di ripetuti abusi e poi costretto ad assistere al rapporto di coppia.