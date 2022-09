Adelfia, scomparso Paolo Rossini: non si hanno sue notizie dal 24/9

ADELFIA (BA) - Regna grande apprensione ad Adelfia per le sorti di Paolo Rossini, 82enne residente nel centro alle porte di Bari, di cui non si hanno notizie dalla sera di sabato 24 settembre. Alto circa 1.60 metri, peso circa di 70 chili, senza barba, non ha con sé i documenti. Paolo Rossini al momento della scomparsa indossava pantaloni e maglia scuri, è uscito con una bicicletta nera da donna. Da Adelfia è solito percorrere via Giulio Petroni per raggiungere Carbonara o la stazione ferroviaria di Bari. Non è la prima volta che l'uomo fa perdere le tracce. Chiunque sia in possesso di notizie o informazioni utili può contattare il numero 3476127822 o il 3299725717.