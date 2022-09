'Altri mondi', stagione teatrale di Comune di Bari e Tpp: lunedì la presentazione degli eventi speciali, dei percorsi di formazione del pubblico e dei laboratori nelle scuole

BARI - Dopo l’annuncio del cartellone “Altri Mondi” della nuova stagione teatrale, il Comune di Bari e il Teatro Pubblico Pugliese presentano, con alcuni ospiti, i “talk” che arricchiranno il programma assieme agli eventi speciali, i percorsi di formazione del pubblico, i laboratori per le scuole, l'Università degli Studi di Bari e l’Accademia di Belle Arti di Bari. E, ancora, le attività che coinvolgeranno i quartieri più periferici e l’istituto penitenziario di Bari. Per un teatro che varca i suoi confini e s’inserisce nelle maglie della città che lo ospita.L’appuntamento è lunedì 3 ottobre, alle ore 17, nel foyer del teatro Piccinni di Bari con Antonio Decaro, sindaco di Bari, Ines Pierucci, assessora alla Culture del Comune di Bari, Maddalena Tulanti, consigliera amministrazione del TPP, Giulia Delli Santi, dirigente responsabile attività teatrali del Teatro Pubblico Pugliese, Gemma Di Tullio, responsabile programmazione danza del Teatro Pubblico Pugliese.Tra gli ospiti ci saranno Mariano Dammacco, autore, attore, regista di recente premiato agli Ubu, e Antonella Albano, prima ballerina della Scala (in collegamento).