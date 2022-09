AMCI: a Bitonto 'L’umanizzazione della cura: per una ricerca e una cura a misura della persona'

BITONTO (BA) - Il Convegno “L’umanizzazione della cura: per una ricerca e una cura a misura della persona” si svolgerà giovedì 6 ottobre 2022, alle ore 17:30, a Bitonto, presso il Teatro Tommaso Traetta.Il Convegno patrocinato dal Comune di Bitonto, dall’Associazione Medici Cattolici Italiani, dalla Società Cooperativa Auxilium e dalla Libreria Editrice Vaticana, sarà aperto dai saluti istituzionali, cui seguiranno le relazioni di S.E. Mons. Francesco Savino, Vescovo di Cassano all’Jonio e Vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, Filippo Maria Boscia – Associazione Medici Cattolici Italiani, Angelo Chiorazzo – Società Cooperativa Auxilium, Filippo Giordano –Università LUMSA, Rossana Ruggiero –Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L’incontro sarà moderato dal giornalista, Renato Brucoli.Il convegno vuole essere un momento di confronto sul tema dell’umanizzazione della cura e, in particolare, sugli aspetti etici dell’attività di ricerca e nel contesto della pratica clinica, per una attenta considerazione dei problemi giuridici, bioetici, sociali e antropologici connessi.Sarà, dunque, dedicato ad approfondire una riflessione sulla centralità del malato nel processo di cura da cui scaturisce il concetto di “relazioni che curano”, antidoto alla cultura individualista odierna che è considerata la malattia più latente del nostro tempo, nonché di quel principio di solidarietà presente sia nell’ambito della ricerca che a livello clinico-assistenziale. Il termine “relazione che cura” richiama il sentire religioso ma porta con sé anche l’intenzione e il senso di un bene comune.Da qui l’idea di uno spazio di confronto per investigare sulla conciliazione tra i molteplici interessi coinvolti: il benessere del paziente e il rispetto dei suoi valori personali nell’attività di indagine scientifica e nell’assistenza medica entro i confini di appropriatezza ed equità sociale. Perciò, un’analisi concentrata anche sui rischi che le connesse dinamiche del mercato possono rappresentare nella relazione tra medico/paziente e ricercatore/partecipante all’indagine scientifica e sul sistema delle Istituzioni preposte alla ricerca e alla cura.In questo contesto, il convegno sarà l’occasione per dialogare sul libro “Il Bambino Gesù, un Unicum nel panorama della sanità. La natura giuridica dell’Ospedale” di Rossana Ruggiero, legale e Coordinatore del Comitato di Etica Clinica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, uscito in prima pubblicazione nel 2019, per la LEV – Libreria Editrice Vaticana – con prefazione del prof. Giuseppe Dalla Torre, al fine di porre la testimonianza di una struttura sanitaria di ispirazione cristiana con una storia giuridica peculiare, quale eccellenza nella ricerca e nella clinica.