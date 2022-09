Bari Calcio in lutto: è morto Bruno Bolchi

Nel corso del terzo campionato nazionale 1983-84, prima del ritorno nella cadetteria avvenuto nel torneo 1984-85, il "suo" Bari si qualificò ai quarti di finale di Coppa Italia eliminando la Juventus di Giovanni Trapattoni il 22 febbraio e la Fiorentina il 7 giugno 1984.





Bolchi, con il Bari in C, sfiorò la semifinale del trofeo della coccarda per la cocente sconfitta subita dal Verona per 1-2 nella gara giocatasi il 13 giugno 1984. Terminò la sua esperienza sulla panchina biancorossa con la retrocessione dei galletti in B, al termine della Serie A 1985-86.





Soprannominato Maciste per il suo fisico imponente, indossando la maglia dell'Inter Bruno Bolchi fu il primo calciatore a essere fotografato per il nascente album della Panini, dedicato alle figurine dei calciatori.