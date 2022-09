Bari, domani Decaro alla processione di San Girolamo per le strade del quartiere

BARI - Dopo la sosta forzata dovuta alla pandemia, tornerà a tenersi domani, venerdì 30 settembre, la tradizionale processione di San Girolamo nelle strade del quartiere cittadino che porta il suo nome.Dopo la celebrazione eucaristica nella memoria liturgica di San Girolamo (in programma alle ore 16.30), affidata a don Pasquale Zecchini, la processione con l’immagine del santo si muoverà alle ore 17.30 dalla parrocchia San Girolamo percorrendo lungomare IX Maggio, largo Sono Persone 8.8.91, via De Fano, via Leoncavallo, via Tomasicchio, strada San Girolamo, via Van Westerhout, nuovamente lungomare IX Maggio per fare ritorno alla parrocchia.Il momento più suggestivo della processione, cui parteciperà anche il sindaco Antonio Decaro, sarà quello dell’arrivo dell’immagine del Santo presso l’ingresso del cantiere della nuova chiesa di San Girolamo, in fase di ultimazione.La processione sarà accompagnata dalle note della banda Bassa Musica di Molfetta.A seguire si svolgerà una serata di musica, festa e convivialità nel cortile parrocchiale “Madonna di Lourdes”.