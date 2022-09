Bari, inaugurato il comitato elettorale del Movimento 5 Stelle

BARI - È stato inaugurato oggi a Bari il comitato elettorale del Movimento 5 Stelle in Via Argiro 31/a. All’inaugurazione sono intervenuti Gianmauro Dell’Olio capolista del M5S alla Camera dei Deputati nel collegio Puglia 02, Francesca Anna Ruggiero candidata nel collegio plurinominale Puglia 02, Alberto Claudio De Giglio candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Puglia 05 e Maria La Ghezza candidata al Senato nel collegio uninominale Puglia 03.Di quanto sta accadendo sul Decreto Aiuti Bis ha parlato il senatore Gianmauro Dell’Olio, capogruppo M5S in commissione Bilancio. “A differenza di quello che raccontano - ha spiegato - non stiamo bloccando niente, ma stiamo tenendo il punto sugli emendamenti per sbloccare la cessione dei crediti per il Superbonus e gli altri bonus edilizi, per cercare di salvare migliaia di aziende che rischiano di saltare. Lunedì andremo a Roma e capiremo quali sono le intenzioni di questo governo che fin dall’inizio ha inspiegabilmente osteggiato la misura”.Sulla sua proposta per l’educazione digitale si è soffermato Alberto Claudio De Giglio. “Oggi - ha dichiarato - i bambini possono avere accesso a siti per adulti senza alcun tipo di protezione. Serve una legge che inchiodi i social network e i grandi player di internet alle loro responsabilità. Parallelamente è necessario dare vita a campagne informative sul tema. Gli strumenti per tutelare i più piccoli ci sono e vanno usati”È stata incentrato sull’ autonomia differenziata l’intervento della deputata Francesca Anna Ruggiero. "In questi 4 anni e mezzo - ha spiegato - siamo stati la sola forza che ha difeso l'unità nazionale e lottato perché il Sud avesse gli stessi servizi del Nord. Lo abbiamo fatto superando il criterio della spesa storica nella distribuzione delle risorse e modificando i fabbisogni standard. Abbiamo scongiurato l'approvazione dell'autonomia differenziata, tentata da destra e sinistra, che avrebbe spaccato il Paese”.Su quanto fatto per i cittadini e gli enti locali con i governi Conte I e II si è soffermata infine Maria La Ghezza, consigliera comunale di Polignano al secondo mandato. “Questa sfida - ha dichiarato - è importante per il Paese. La politica del M5S è vicina alle persone e alle imprese in difficoltà e lo ha dimostrato con provvedimenti concreti. A differenza di chi si fa eleggere per poi restare nel chiuso delle stanze romane, i nostri portavoce sono sempre sul territorio ad ascoltare le istanze dei cittadini per portarle in Parlamento”.Nella sede inaugurata oggi sarà attuata un'importante iniziativa con il dottor Girardi: chiunque si affaccerà potrà effettuare un esame di base al cuore gratuito in pochi minuti.