Bari, risanamento degli immobili Erp comunali: la giunta approva 13 progetti esecutivi finanziati con oltre 24 mln dal programma 'Sicuro, Verde e Sociale'

BARI - Su proposta dell’assessore all’Edilizia residenziale pubblica Vito Lacoppola, nel rispetto del cronoprogramma dettato dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, la giunta ha approvato oggi 13 progetti esecutivi di riqualificazione degli immobili ERP di proprietà comunale nei quartieri Santa Rita, San Paolo e Torre a Mare per un importo complessivo di oltre 24 milioni di euro finanziati con il fondo complementare al PNRR nell’ambito del programma “Sicuro, Verde e Sociale”.I progetti, nello specifico, prevedono per 125 alloggi in via Fenicia, a Torre a Mare, e altri 108 in strada Castelluccio, al quartiere San Paolo, lavori di efficientamento energetico con la sostituzione degli infissi esterni e delle caldaie, il rifacimento dei lastrici solari, la realizzazione del cappotto termico sulle facciate e sull’intradosso del solaio del porticato, e interventi di riqualificazione attraverso la sistemazione delle aree esterne pertinenziali e indagini dirette alla verifica della sicurezza sismica e statica degli edifici.Analoghi gli interventi previsti per i 390 alloggi nelle vie Roccaporena, dello Scoglio e del Monastero, a Santa Rita, che saranno interessati perciò da lavori di efficientamento energetico con la sostituzione delle caldaie, il rifacimento dei lastrici solari, la realizzazione del cappotto termico sulle facciate e sull’intradosso del solaio del porticato, oltre che da indagini dirette alla verifica della sicurezza sismica e statica degli edifici. Per tutti gli alloggi ERP di proprietà comunale del quartiere Santa Rita, inoltre, sono in programmazione lavori di sostituzione degli infissi esterni e di sistemazione delle aree esterne pertinenziali da realizzare con fondi del PNRR attraverso due distinti progetti, ricompresi nel progetto di rigenerazione “Santa Rita, il quartiere che abbraccia la Cava”, finanziato con il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare ( PINQUA ) per un importo complessivo di € 15.000.000.“L’approvazione dei tredici progetti esecutivi candidati dal Comune di Bari e finanziati dal bando regionale è un’ottima notizia - commenta Vito Lacoppola -, un risultato che ci consentirà di riqualificare 623 alloggi del patrimonio comunale di edilizia residenziale pubblica nei quartieri San Paolo, Torre a Mare e Santa Rita.Grazie al programma ‘Sicuro, verde e sociale’ potremo così destinare quasi 25 milioni di euro alla riqualificazione degli edifici di Erp, che si sommano ai 30 già ottenuti per Santa Rita e San Pio nell’ambito del PINQUA, in modo da realizzare un piano di investimenti e di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica che non ha precedenti nella storia della città. L’occasione straordinaria rappresentata dal PNRR ci mette nelle condizioni di avviare una serie di interventi di risanamento e di efficientamento energetico che entro il 2026 miglioreranno sensibilmente la qualità della vita degli assegnatari degli alloggi comunali, con un netto risparmio anche in termini energetici e ambientali. Il tutto attraverso un insieme di opere utili a migliorare la sicurezza sismica, l’efficienza energetica degli edifici e la razionalizzazione degli spazi residenziali, nonché a riqualificare gli spazi pubblici di pertinenza degli immobili, con una ricaduta significativa sulla condizione abitativa degli assegnatari degli alloggi”.