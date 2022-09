Bari, scoperto tassista abusivo: multa e sequestro dell'auto

BARI - E' lotta ai tassisi abusivi nel capoluogo. Il personale del Nucleo di Polizia Amministrativa della Locale barese, nell’ambito delle attività di controllo, dopo una mirata e puntuale azione fatta di appostamenti e pedinamenti, ha sanzionato nei pressi della Stazione centrale un soggetto sorpreso in attività TAXI abusiva, ex art. 86 c.2 cds, violazione punita con una sanzione pecuniaria fino ad euro 7.264,00 e il sequestro del mezzo ai fini della confisca. La patente di guida del conducente impegnato nell’attività illecita è stata ritirata in quanto è prevista la sospensione da 4 a 12 mesi.Il veicolo era stato già individuato all’ interno del Porto a raccogliere e trasportare 2 turisti appena sbarcati da una nave Crociera con destinazione Stazione Ferroviaria. Gli agenti hanno seguito il mezzo e fermato alla Stazione, dove sono state contestate le violazioni al codice della strada.