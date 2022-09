Bari, supplenze temporanee scuole d'infanzia: approvate le graduatorie definitive

BARI - La ripartizione Politiche educative e giovanili comunica che sono in pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune, a questo link , la graduatoria generale triennale definitiva per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea nelle scuole d’infanzia comunali superiori a dieci giorni e le graduatorie definitive istituite per ciascun settore/circolo d’infanzia comunale per il conferimento di incarichi di supplenza pari o inferiore a dieci giorni per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25.