Bari, tentato furto in negozio di abbigliamento del centro: arrestato 27enne afgano

L’uomo, alla vista dei poliziotti, si è dato alla fuga ma è stato prontamente fermato ed identificato per un 27enne di origine afgana, irregolare sul territorio nazionale e con qualche precedente di polizia ed alcuni illeciti amministrativi legati al possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale.



Dal successivo sopralluogo è emerso che una delle vetrine del negozio era stata infranta utilizzando un mattone in cemento. Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuto personale della Polizia Scientifica.

BARI - Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato negli scorsi giorni a Bari un uomo, ritenuto responsabile (accertamenti ancora nella fase delle indagini preliminari e che deve essere confermato dal giudice nel contraddittorio con la difesa) del reato di tentato furto aggravato ai danni di un noto negozio di abbigliamento.Nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, alle ore 03:05 circa di mercoledì 21 settembre, la Squadra Volante ha avvertito il rumore di vetri infranti ed hanno notato un giovane che si trovava nei pressi di una delle vetrine di un esercizio commerciale.