Barletta, ripulita l’area giochi di Via degli Ulivi

BARLETTA (BT) - Questa domenica, i volontari de La Via della Felicità di Barletta si sono riuniti in Via degli Ulivi per ripulire da cartacce, mozziconi, plastica e molto altro, l’area verde e il parco giochi utilizzato dalle famiglie del quartiere.Il gruppo ha raccolto una decina di sacchi d’immondizia oltre ad aver consegnato ai genitori presenti la copia dell’opuscolo La Via della Felicità.Ignazio, responsabile de La Via della Felicità di Barletta, ha affermato che: “Un aspetto piacevole dell'esperienza odierna, sono state le tante persone che ci hanno fermato per ringraziarci ed incoraggiarci ad andare avanti. La nostra città può essere bella e pulita, l'ambiente in cui viviamo può essere sano e vivibile, ma tanto dipende da noi e i nostri comportamenti quotidiani. Facciamoci caso!".Infatti, La Via della Felicità prende spunto dall’omonima guida scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard che nel capitolo 12, intitolato “Aiuta ad Aver Cura del Pianeta”, ci suggerisce: “L’idea che ognuno di noi possieda un parte del pianeta e che possa e debba aiutare a prendersene cura, può sembrare esagerata e, a qualcuno, piuttosto irreale. Ma al giorno d’oggi ciò che accade dall’altra parte del pianeta, anche se lontana, può influenzare ciò che accade a casa tua.”Il prossimo intervento si terrà Domenica prossima in mattinata per ripulire un’altra area verde di Barletta!Per maggiori informazioni chiama il numero 328.327.1400 (Ignazio) o scrivi a laviadellafelicitabarletta@gmail.com