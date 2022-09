Barone: “Per il contributo Covid 19 abbiamo già trasferito le risorse alle Asl”

ROMA - “Dispiace che il consigliere Splendido cerchi di farsi pubblicità parlando di temi su cui non è sufficientemente informato. Evidentemente non sa che grazie al nostro pressing sul ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali abbiamo ottenuto la prosecuzione del contributo Covid 19 in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza, e questo è facilmente verificabile, leggendo la documentazione. Abbiamo anche trasferito le risorse alle Asl, che stanno provvedendo ai pagamenti, effettuando anche le istruttorie di eventuali decessi.

La delibera che estendeva il contributo è stata approvata a luglio, appena arrivata l'autorizzazione del ministero e i primi di agosto sono stati fatti i successivi adempimenti volti alla liquidazione degli importi alle asl. Oggi quindi le Asl hanno tutte le risorse a disposizione. Nessun annuncio roboante, ma azioni concrete. Gli slogan della campagna elettorale li lasciamo ad altri”. Lo dichiara l’assessora al Welfare Rosa Barone.