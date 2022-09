Basket: agli Europei trionfa la Spagna

FRANCESCO LOIACONO - La Spagna vince gli Europei di basket maschile. Supera in finale a Berlino 88-76 la Francia. Quarto successo agli Europei nella sua storia per la Spagna. Titolo meritato per la squadra allenata da Sergio Scariolo. Migliori marcatori, nella Spagna Juan Hernangomez 27 punti e Guillermo Hernangomez 14.

Nella Francia Fournier 23 punti e Huertel 16. Nella finale per il terzo e quarto posto la Germania prevale 82-69 a Berlino con la Polonia ed è terza. Migliori marcatori, nella Germania Schroder 26 punti e Voigtmann 14. Nella Polonia Sokolowsi 18 punti e Garbacz 12.