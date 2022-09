Basket, Europei: l'Italia ko 84-73 a Milano con l'Ucraina

via Italbasket fb FRANCESCO LOIACONO - Nella terza gara del Gruppo C degli Europei di basket maschile l’Italia perde 84-73 a Milano con l’Ucraina. Primo quarto, Myhailiuk 5-2 per l’ Ucraina. Spissu, 7-5 per gli azzurri. Di nuovo Spissu, 13-6. Polonara, 16-11. Ricci, 19-13. Mannion, l’ Italia prevale 21-16. Secondo quarto, Sydorov 22-21 per l’ Ucraina. Polonara, 26-22 per gli azzurri. Datome, 34-24. Fontecchio, 38-31. Tonut, 41-36. Polonara, l’ Italia si impone di nuovo 42-38. Terzo quarto, Fontecchio 44-40 per gli azzurri. Polonara, 49-46. Melli, 53-50. Mannion, 57-55. Sanon, l’ Ucraina impatta, questo quarto termina in parità, 57-57.

Quarto quarto, Herun 61-57 per l’ Ucraina. Bobrov, 65-59. Tkachenko, 70-59. Myhailiuk, 75-64. Tkachenko, 80-66. Mykhailiuk, l’Ucraina vince questo quarto e 84-73 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’Italia. Migliori marcatori, negli azzurri Polonara 17 punti e Fontecchio 14. Nell’ Ucraina Myhailiuk 25 punti e Tkachenko 17. Nelle altre gare del Gruppo C la Grecia supera 93-77 la Gran Bretagna e la Croazia prevale 73-70 con l’ Estonia. Nella quarta gara l’ Italia giocherà stasera alle 21 a Milano con la Croazia.