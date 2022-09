Basket, Happy Casa Brindisi: infortunio per Etou

via Happy Casa fb

FRANCESCO LOIACONO - Nell’ Happy Casa Brindisi il congolese Junior Etou si è infortunato. Ha riportato una contrattura muscolare. Sarà valutato ogni giorno dallo staff medico della squadra pugliese. Il tecnico Frank Vitucci spera di recuperarlo per la prima giornata di A/1 di basket maschile nella quale l’ Happy Casa giocherà Domenica 2 Ottobre alle 17,30 a Verona.

Etou non ha potuto disputare l’amichevole di sabato 24 Settembre a Martina Franca con lo Scafati. Se non dovesse essere disponibile per Verona Vitucci dovrà sostituirlo in modo adeguato per iniziare con un successo esterno questa stagione.