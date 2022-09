Aeroporti: entra nel vivo il progetto di cooperazione 'SOLAR'

BARI - Entra nel vivo il progetto di cooperazione transnazionale “SOLAR - Sustainable reduction Of carbon footprint Level in programme AiRports” di cui la Regione Puglia, con il Dipartimento Mobilità, è capofila. L’incontro con il partenariato internazionale si è tenuto ieri, 28 settembre, presso l’Hotel CUE in Podgorica, Montenegro. E’ stato Domenico Zonno, funzionario della Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, in qualità di Responsabile del coordinamento generale del progetto a dirigere i lavori insieme ai partner istituzionali presenti, tra cui: Aeroporti di Puglia SPA (Italia) e Montenegro; l’Autorità dell’Aviazione Civile dell’Albania (Albania), Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Molise – Sviluppo Italia Molise S.p.A. (Italia).Finanziato con 688.500,00 euro dal Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020, il progetto SOLAR intende fornire un utile contributo alla realizzazione del programma internazionale “Airport Carbon Accreditation”, la certificazione promossa da ACI Europe (l’associazione europea dei gestori aeroportuali): si tratta di un quadro strategico di azioni rivolte alle società di gestione aeroportuali e a tutti gli stakeholder coinvolti che intendono perseguire obiettivi di “carbon neutrality” (NET ZERO), ovvero neutralizzare le emissioni di CO2 attraverso programmi di efficientamento energetico, il ricorso a fonti alternative di energia e l’eventuale bilanciamento di eventuali emissioni residue.Durante la riunione, i partner hanno discusso sullo stato dell’arte dell’attuazione del progetto e deciso i prossimi passi da compiere, concentrandosi in particolare sul management e sulla produzione delle attività tecniche relative all’analisi del carbon footprint e all’efficientamento energetico realizzate presso gli aeroporti di Puglia e Montenegro e Albania. Nell’ambito del progetto i partner implementeranno diverse azioni affinché gli aeroporti possano diventare ambientalmente sostenibili ed efficienti, anche attraverso lo scambio di buone pratiche nell’area del Programma.La durata del progetto è di 12 mesi, e si concluderà a dicembre 2022.“Il progetto Solar si inserisce nel nostro processo di sviluppo e potenziamento delle policy di transizione ecologica - ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia -. I Programmi di Cooperazione Transfrontalieri costituiscono uno strumento fondamentale per il processo di accreditamento della Rete aeroportuale pugliese in base alle più aggiornate ed efficaci tecniche di certificazione ambientale. Nella consapevolezza che gli aeroporti rappresentano infrastrutture strategiche fondamentali per lo sviluppo economico del territorio compatibile con gli obiettivi di carbon neutrality, già inseriti nel più ampio quadro di sostenibilità ambientale e al centro delle nostre linee guida e delle nostre azioni di sviluppo della rete e della crescita congiunta del traffico aereo. Una scelta di alto valore sociale, condivisa e sostenuta dall’azionista Regione Puglia, voluta a tutela del patrimonio ambientale e del futuro delle nuove generazioni.”