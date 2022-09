Basket, Happy Casa Brindisi: Zanzar Spa nuovo Gold Sponsor

FRANCESCO LOICONO - Nell’ Happy Casa Brindisi Zanzar Spa è il nuovo Gold Sponsor. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. Zanzar Spa produce sistemi di zanzariere molto avanzati. L’azienda fa parte del gruppo industriale In e Out in cui sono riunite 12 aziende che si occupano oltre che di sistemi per le zanzariere anche di attrezzature per le tapparelle le tende tecniche e le persiane.

La Zanzar Spa darà un sostegno economico molto importante alla squadra brindisina sia per il campionato di A/1 di basket maschile, che per la partecipazione alla Fiba Europe Cup.