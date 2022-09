Berlusconi: FI difenderà principi euro-atlantici

ROMA - "Noi siamo una forza politica rigorosamente europeista e atlantica". Così Silvio Berlusconi in una intervista ad Avvenire. "Non permetteremmo mai una politica che venga meno a questi principi. Ma non credo sia questo il caso della Lega", aggiunge Berlusconi rispondendo a una domanda sulle posizioni della Lega a proposito delle sanzioni a Mosca. E sulla differente collocazione europea di Forza Italia e Lega, l'ex premier spiega: "In Europa siamo nel Partito popolare europeo, un partito di centro che in tutti i Paesi è alternativo alla sinistra. La maggioranza Ursula è stata solo un episodio occasionale, ormai superato". Nonostante questo, per Berlusconi, l'ipotesi di gruppi unitari o addirittura di un partito unico del centrodestra o, almeno, tra Forza Italia e Lega, è da escludere: "Abbiamo valori diversi, storie politiche diverse, un linguaggio diverso e ci rivolgiamo ad elettorati diversi".