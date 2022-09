Berlusconi: giù tasse, se Stato chiede 60% è furto

ROMA - "Se lo Stato ti chiede un quarto di ciò che con tanti sacrifici hai guadagnato, senti che questo è giusto. Se ti chiede il 50%, senti che è un furto. Se ti chiede addirittura il 60%, senti che è una rapina. E questo succede a tanti lavoratori autonomi, ai professionisti, alle piccole imprese". Così il leader di Fi Silvio Berlusconi nelle sue pillole quotidiane del programma di FI.Per Berlusconi "le tasse non sono belle come dice la sinistra, ma un male necessario per far funzionare lo Stato, un male da ridurre il piu' possibile".