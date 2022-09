Berlusconi: noi unici in grado di garantire libertà

ROMA - "Noi vogliamo costruire un Paese dove non ci siano cittadini di serie B. Un Paese dove nessuno abbia da "temere" se va al Governo il suo avversario politico; Un Paese dove lo Stato e le sue istituzioni siano sentite come la casa di tutti e non invece come qualche cosa che è nemico, che è li' come un nemico in agguato". Così il leader di FI, Silvio Berlusconi."Noi vogliamo costruire: un Paese dove ciascuno possa realizzarsi, possa dare il meglio di se' per realizzarsi; Un Paese dove lo Stato attraverso lo strumento fiscale non espropri i cittadini dei risparmi e dei beni che con il loro lavoro e i loro sacrifici sono riusciti a conquistarsi; Noi vogliamo costruire: Un Paese dove non ci siano giudici che usino i loro poteri per colpire ed eliminare gli avversari politici; Un Paese, infine, dove tutti possano godere pienamente di una vera e completa libertà. Questa è la missione che ci siamo dati a partire dal 1994, la missione per cui siamo scesi in campo, la missione per cui abbiamo lottato in questi 28 anni scongiurando il pericolo di una definitiva presa del potere da parte di una sinistra che non ha mai rinnegato la sua ideologia e la sua storia", aggiunge il leader di Fi.