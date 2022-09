BARI - Dramma sfiorato in mattinata sulla strada provinciale 236 in direzione Bitritto, nel Barese, dove è avvenuto uno scontro tra una macchina e uno scooter. Ad avere la peggio il conducente della moto, soccorso dal 118, immobilizzato e trasportato al pronto soccorso. Non è ancora nota la dinamica del sinistro. Ad intervenire sul posto anche i Vigili del Fuoco. Si registrano rallentamenti sulla provinciale.