Lecce, trovato il cadavere del sub

LECCE - Dopo quasi tre giorni di ricerche è stato rinvenuto il corpo del sub disperso a San Cataldo, nella marina di Lecce. I militari della capitaneria di porto di San Cataldo hanno individuato il cadavere in profondità nelle acque di Otranto, in un luogo poco lontano da dove si era immerso. La vittima è un 71enne di Brescia, ma residente a Trani. Non è chiaro al momento il motivo per cui ha perso la vita.Inizialmente grazie alle ricerche dei militari, eseguite con il supporto della Capitaneria di Porto di Otranto e l’elicottero dei vigili del fuoco, insieme al Sar di Gioia del Colle e sommozzatori dei vigili del fuoco di Brindisi, erano stati ritrovati il pallone da sub e il fucile subacqueo. L'uomo era solito tuffarsi da un punto vicino alla rotonda e poi scendere verso Sud, fino al lido della polizia.