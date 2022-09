Borraccino: Italia mai così a destra da 76 anni di vita repubblicana

BARI - "L’Italia mai così a destra in 76 anni di vita repubblicana! Primo partito, come ampiamente annunciato: FdI. Bene, con analisi e confronti differenti, 5S, Azione e AVS. Tiene FI. Stenta il PD che tuttavia aumenta leggermente rispetto alle scorse elezioni politiche. Male la Lega. Tutte le altre liste sotto il 3%, non entrano in Parlamento. Interessanti comunque i risultati di Unione Popolare e di Italia Sovrana e Popolare. Aumenta l’astensionismo, mai così alto ad un’ elezione politica. Meloni, a breve, futura (prima donna) incaricata premier. Molto amareggiato, da uomo di sinistra, ma certo non domo!". Così in una nota Mino Borraccino consigliere del presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto.