Calcio femminile: la Juventus Women vince 1-0 in casa con la Roma





Nel secondo tempo al 7’ Cristiana Girelli della Juventus Women colpisce la traversa. All’8’ le bianconere passano in vantaggio con Valentina Cernoia con una conclusione di destro. Al 20’ le giallorosse rimangono in dieci. Espulsa Manuela Giugliano per doppia ammonizione. Al 32’ Norma Cinotti della Roma Femminile sfiora il pareggio.





Successo importante della Juventus Femminile. E’ prima con 7 punti. Nella quarta giornata di andata le bianconere giocheranno Sabato 24 Settembre alle 12,30 fuori casa col Sassuolo.

Nella terza giornata di andata di Serie A di Calcio Femminile la Juventus Women vince 1-0 a Vinovo con la Roma. Nel primo tempo al 10’ Arianna Caruso delle bianconere non concretizza una buona occasione. Al 21’ Valentina Giacinti delle giallorosse va vicino al gol.