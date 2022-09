Calcio femminile: l'Italia vince 2-0 con la Romania e vola ai Mondiali

via Nazionale femminile di calcio fb





Nel secondo tempo al 1’ la Vatafu della Romania non concretizza una buona occasione. Al 20’ Manuela Giugliano va vicino al gol. Al 29’ l’Italia raddoppia con Lisa Boattin con una conclusione di sinistro da fuori area. Successo meritato della squadra allenata da Milena Bertolini che conclude il Gruppo G al primo posto con 27 punti. Al secondo posto la Svizzera a 25 punti che giocherà i Play Off. Le elvetiche superano 15-0 in casa la Moldavia nell’altra gara.

- Nell’ultima gara del Gruppo G l’Italia di Calcio Femminile vince 2-0 a Ferrara con la Romania e si qualifica per i Mondiali del 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Nel primo tempo al 10’ Agnese Bonfantini delle azzurre non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 29’ l’ Italia passa in vantaggio con Valentina Giacinti con una conclusione in diagonale di sinistro su passaggio di Giada Greggi. Al 41’ Lisa Boattin di destro non inquadra la porta.