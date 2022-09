"L'unica emergenza in questo momento si chiama bolletta luce e gas ed è grave che una parte della politica non lo capisca: è un problema continentale e nazionali". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini parlando a Bolzano in occasione della campagna elettorale in merito all'aumento del costo dell'energia e gas.

Fonte: Agenzia Vista