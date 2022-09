Covid Puglia: +352 casi e nessun decesso. Tasso al 9,4%

I residenti fuori regione sono 9 e 3 di provincia in definizione.



Non si registra alcun decesso.Sono 18.220 le persone attualmente positive, 185 (come ieri) sono ricoverate in area non critica e 7 in terapia intensiva (come ieri ). I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: Bari: 112; Bat: 15; Brindisi: 31; Foggia: 38; Lecce: 109; Taranto: 35.