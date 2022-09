ROMA - L'agenda Draghi "come metodo se diventasse la regola sarebbe insidiosa per la democrazia non prevedendo dialettica e confronto. E' un'agenda incomprensibile che non auspico per la salute della democrazia". Così il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte intervenendo ai microfoni di radio Cusano campus ed aggiunge: "Noi riteniamo che la politica con la P maiuscola, con una visione del Paese debba riappropriarsi di questo spazio pubblico con scelte responsabili".