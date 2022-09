Conte, noi mettiamo cuore. Cittadini ci diano consensi

"Noi - aggiunge il leader M5s - ci mettiamo il cuore, il coraggio e i cittadini, adesso, ci devono mettere il loro consenso. Perché le nostre battaglie sono battaglie anche scomode e quindi abbiamo bisogno di grande consenso anche da parte dei cittadini per condurle. Non abbiamo paura di nulla però il consenso ci serve".

ROMA - "Mi aspetto per il Movimento 5 stelle che questo passaggio ci dia anche il consenso necessario a combattere con grande forza e determinazione tutte le nostre battaglie". Lo ha detto Giuseppe Conte, arrivando ad Acciaroli per partecipare alla marcia della legalità per Angelo Vassallo.